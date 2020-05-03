В Саранске сгорели две заброшенные постройки

В Саранске произошел пожар, который уничтожил две заброшенные постройки.
Поздним вечером 2 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Октябрьского района города. В посёлке Ялга загорелись две заброшенные постройки. Огонь полностью уничтожил строения на площади 31 кв. м.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.
Причина возгорания заброшенных построек в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Саранске горела баня.
Источник: 13.mchs.gov.ru