В Саранске сгорели две заброшенные постройки

В Саранске произошел пожар, который уничтожил две заброшенные постройки.

Поздним вечером 2 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Октябрьского района города. В посёлке Ялга загорелись две заброшенные постройки. Огонь полностью уничтожил строения на площади 31 кв. м.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина возгорания заброшенных построек в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru