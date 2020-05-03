В Рузаевском районе горел сарай

В Рузаевском районе произошло возгорание сарая.

Утром 2 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Болдово. Возле дома №34, расположенного по адресу – улица Нагорная, загорелся сарай, принадлежащий женщине 1968 года рождения. Огонь повредил постройку на площади 15 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания сарая в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru