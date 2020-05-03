В Мордовии полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Подросток».

Указанное мероприятие проводилось в апреле в целях предупреждения правонарушений, связанных с продажей несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции, а также с употреблением подростками наркотических средств, одурманивающих (токсических) веществ, алкогольных напитков.

Были выявлены три подростка, которые нуждаются в помощи государства, из которых два были помещены в медицинские учреждения, один – в ЦВСНП МВД по Мордовии.

Также были зафиксированы два преступления, которые связаны с кражей и грабежом.

В отношении несовершеннолетних правонарушителей было задокументировано 15 административных правонарушений, неблагополучных родителей – 53, иных лиц, совершивших правонарушения в отношении несовершеннолетних, – 8.

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Источник: 13.мвд.рф