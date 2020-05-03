В Ковылкинском районе горел свиноводческий комплекс

В Ковылкинском районе произошел пожар на территории свиноводческого комплекса.

Происшествие произошло вечером 2 мая в селе Казенный Майдан. На территории свиноводческого комплекса вспыхнул огонь. Пламя повредило отделку помещения комплекса на площади 200 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru