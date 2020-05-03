Полицейские в Краснослободском и Ельниковском районах выявили факты нарушения режима самоизоляции

В Краснослободском и Ельниковском районах сотрудники правоохранительных органов зафиксировали факты нарушения режима самоизоляции.

В Краснослободском районе супруга и сын мужчины, у которого был диагностирован коронавирус, передвигались на автомобиле по городу и неоднократно появлялись в общественных местах.

В Ельниковском районе гражданин, который вернулся из региона с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, не соблюдал режим самоизоляции.

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Источник: 13.мвд.рф