В Рузаевке произошел пожар в многоквартирном жилом доме

В Рузаевке пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном жилом доме.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС днём 2 мая. В одном из подъездов многоквартирного жилого дома №9, расположенного по адресу – улица Солнечная, загорелся электрический щиток.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Огонь повредил электрический щиток на площади 1 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru