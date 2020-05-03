В Рузаевке произошел пожар в многоквартирном жилом доме

В Рузаевке пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном жилом доме.
Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС днём 2 мая. В одном из подъездов многоквартирного жилого дома №9, расположенного по адресу – улица Солнечная, загорелся электрический щиток.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.
Огонь повредил электрический щиток на площади 1 кв. м.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru