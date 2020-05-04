В Ардатовском районе водитель мотоблока устроил ДТП

В Ардатовском районе по вине водителя мотоблока произошло ДТП.
Происшествие произошло поздним вечером 1 мая в посёлке Тургенево. На улице Ленинской 62-летний гражданин, управлявший мотоблоком, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки УАЗ, что привело к столкновению.
Водитель мотоблока получил телесные повреждения. Мужчина был доставлен в больницу.
В настоящее время проводится проверка по факту данного ДТП.
По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».
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Источник: vk.com/pro_10tvrm