В Саранске из-за пожара были эвакуированы шесть жильцов многоквартирного дома

В Саранске из-за пожара в многоквартирном жилом доме были эвакуированы шесть человек.

В ночь на 4 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Косарева. В одном из подъездов многоквартирного жилого дома №19а загорелся мусорный бак.

Пожарные эвакуировали шесть жильцов дома. Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru