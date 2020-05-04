В Мордовии в результате ДТП пострадал 57-летний мужчина

В Мордовии произошло ДТП, в результате которого пострадал 57-летний гражданин.

Указанное происшествие произошло вечером 2 мая на одном из участков дороги, соединяющей Атяшево и Комсомольский, неподалеку от населенного пункта Большие Манадыши. По предварительной информации, 57-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Фольксваген-Пассат», потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части, а после этого опрокинулось.

Водитель иномарки получил многочисленные телесные повреждения. Мужчина был доставлен в больницу.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm