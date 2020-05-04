Два безработных жителя Саранска подозреваются в мошенничестве в сфере кредитования

В Саранске сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовные дела в отношении двух местных жителей, которые подозреваются в мошенничестве в сфере кредитования.

В сентябре прошлого года безработный житель Саранска 1993 года рождения, имеющий судимость, предоставив ложные сведения о трудоустройстве и размере заработной платы, которую ему никто не платил, оформил заём на сумму 8,2 тыс. рублей.

Также осенью прошлого года кредит на сумму 5 тыс. рублей обманным путем получил безработный житель Саранска 1983 года рождения.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверки по указанным фактам.

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Источник: 13.мвд.рф