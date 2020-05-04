Жительница Саранска принесла в банк фальшивые деньги

В Саранске была изъята из оборота фальшивая денежная купюра.
Кассиром одного из банков Саранска при пересчете денежных средств, поступивших от 59-летней горожанки, была обнаружена поддельная банкнота номиналом 5 тыс. рублей. Женщина пояснила, что деньги она сняла в банкомате за день до посещения финансового учреждения.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что два безработных жителя Саранска подозреваются в мошенничестве в сфере кредитования.
Источник: 13.мвд.рф