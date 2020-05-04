В Мордовии проходит операция «Нетрезвый водитель»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическую операцию под названием «Нетрезвый водитель».

В ходе проведения указанной операции в Саранске стражами порядка был задержан водитель микроавтобуса марки «Форд-Транзит», который управлял транспортным средством, пребывая в состоянии алкогольного опьянения.

В Краснослободском районе сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль, за рулем которого находился мужчина, вернувшийся некоторое время назад из другого региона. Гражданин не соблюдал 14-дневный режим полной изоляции по месту жительства.

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Источник: 13.мвд.рф