В Дубенках горел жилой дом

В Дубенках произошел пожар, в результате которого был поврежден жилой дом.

Вечером 3 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Садовой. Прибыв на место инцидента, пожарные обнаружили, что горит жилой дом №40. Огонь повредил постройку на площади 143 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru