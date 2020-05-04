В Саранске сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти 28-летнего парня

В Саранске устанавливаются обстоятельства смерти 28-летнего молодого человека.

Сотрудники правоохранительных органов 2 мая получили сообщение об исчезновении 28-летнего рабочего одного из предприятий города. Выяснилось, что накануне молодой человек гостил у своего знакомого. Парень вызвал такси, чтобы отправиться домой, но до конечного пункта он так и не дохал. Таксист сообщил, что в пути парню стало плохо, из-за чего он попросил остановить машину, сообщив о намерении дальше идти пешком.

На улице Васенко стражи порядка обнаружили труп молодого человека. В ходе осмотра тела парня признаки насильственной смерти зафиксированы не были.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту смерти молодого человека.

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Источник: гибдд.рф