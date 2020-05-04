В Саранске пенсионерка выдала полицейским 60 спортивно-охотничьих патронов

В Саранске пенсионерка выдала сотрудникам полиции несколько десятков патронов.

Жительница Саранска 82-летнего возраста выдала полицейским 60 патронов калибра 5,6 мм, принадлежавших её супругу, который скончался несколько лет назад.

Супруг пенсионерки преподавал ОБЖ. Изъятые вещи представляют собой спортивно-охотничьи патроны, которые мужчина принес с работы домой.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф