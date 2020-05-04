В Зубово-Полянском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло ранним утром 3 мая на 25-м километре дороги, соединяющей Потьму и Барашево. По предварительной информации, 47-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Опель-Астра», по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство совершило наезд на газопровод, а затем врезалось в опору ЛЭП.

Двум пассажирам иномарки 22- и 23-летнего возраста понадобилась медицинская помощь.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm