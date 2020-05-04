В Саранске были выявлены нарушения в работе парикмахерских, салонов красоты и магазинов

В Саранске сотрудники городской администрации проводят мониторинг организаций торговли и сферы услуг.

За два дня, 30 апреля и 2 мая, было обследовано 273 объекта, из них салонов красоты и парикмахерских – 168.

По результатам рейдов в четырех магазинах были выявлены нарушения. В одном торговом заведении у продавцов отсутствовали маски и перчатки, а также нет разметки, в трех – продавцы обслуживали покупателей без перчаток.

В салонах красоты и парикмахерских было выявлено 17 нарушений: в 4 объектах находились одновременно более 2 клиентов (по 3, 4 человека), в 13 объектах у мастеров отсутствовали перчатки.

В проверенных аптеках нарушения зафиксированы не были.

Всем нарушителям было рекомендовано устранить замечания и работать в соответствии с требованиями.

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Источник: adm-saransk.ru