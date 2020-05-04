В Саранске в этом году нанесут 430 километров дорожной разметки

В Саранске стартовали работы по нанесению дорожной разметки.

Изначально дорожная разметка появится на основных улицах города, где наблюдается большой автомобильный трафик. В первый этап работ входят улицы Коммунистическая, Севастопольская, Т. Бибиной, Волгоградская, Кочкуровская, Веселовского, А. Лусс, Н. Эркая, Миронова, Войнова, Гагарина, Ульянова, Энгельса, Попова, Ботевградская, Терешковой, А. Невского, Коваленко, Юго-Западное и Александровское шоссе, проспект Ленина, Российской Армии и 60 лет Октября. По этим адресам разметка появится до 20 мая.

Весь комплекс работ по нанесению дорожной разметки специализированные организации завершат до 30 июня.

В общей сложности в Саранске в этом году будет нанесено более 430 километров дорожной разметки.

Также читайте о том, что в Саранске были выявлены нарушения в работе парикмахерских, салонов красоты и магазинов.

Источник: adm-saransk.ru