В Саранске в 2020 году высадят около 760 тысяч цветов

В ближайшие дни в Саранске начнутся работы по озеленению города.

Цветочная рассада из теплиц муниципального предприятия «Зеленое хозяйство» уже готова переместиться на городские клумбы.

В этом году общая площадь цветников в Саранске составит почти 12 тыс. квадратных метров. На улицах будет установлено 2184 конструкции вертикального озеленения и кашпо, 46 объемно-каркасных композиций «Пирамида» и «Конус». Цветочное оформление также будет включать устройство клумб и цветников, вертикальных конструкций с вазонами.

Горожан и гостей Саранска будут радовать петуньи, бархотки, колеусы, цинерарии, герани, канны, львиный зев, ирезины, агавы, сальвии, агератумы и капуста декоративная.

Различной формы клумбы будут высажены во всех микрорайонах города.

До 20 июня в Саранске планируется высадить около 760 тыс. цветов. Основная часть работ по озеленению будет выполнена до 12 июня.

Также читайте о том, что в Саранске в этом году нанесут 430 километров дорожной разметки.

Источник: adm-saransk.ru