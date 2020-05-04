В Саранске будет временно запрещена стоянка транспортных средств на улице Попова

В Саранске на протяжении нескольких дней будет запрещена стоянка транспортных средств.

В целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период с 08:00 6 мая до 24:00 16 мая будет запрещена стоянка транспортных средств по ул. Попова. Речь идет об участке от ул. Марины Расковой до ул. Комарова.

Рассматриваемое ограничение вводится по причине проведения ремонтных работ на проезжей части.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru