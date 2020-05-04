Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» приступило к обработке иловых карт очистных сооружений

Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» 3 мая приступило к обработке иловых карт очистных сооружений реагентами.

При благоприятных погодных условиях обработка карт займет не больше недели.

Комплекс работ по предотвращению неприятного запаха от очистных сооружений регулярно проводится с 2018 года. Для этого используется микробиологический препарат «Экобактер», бактерии которого нейтрализуют и блокируют неприятный запах иловых карт.

В этом году также используется «Сибфлок» для обезвоживания осадков сточных вод заполненных иловых площадок и укрепления хлопка возвратного ила.

Действие указанных препаратов длится до 60 дней.

Стоит упомянуть, что летом прошлого года на новых очистных сооружениях был запущен цех механического обезвоживания, а в ноябре была введена в работу новая линия очистных сооружений.

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Источник: adm-saransk.ru