В Саранске полицейские изъяли наркотики у 37-летнего мужчины

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у 37-летнего гражданина.

При досмотре личного автомобиля 37-летнего жителя посёлка Комсомольский стражи порядка обнаружили и конфисковали синтетические наркотики массой более 13 г. Мужчина сообщил, что запрещенное вещество хранил для личного употребления.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего жителя посёлка Комсомольский.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске пенсионерка выдала полицейским 60 спортивно-охотничьих патронов.

Источник: 13.мвд.рф