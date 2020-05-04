В Саранске сотрудники ГИБДД провели операцию «Кольцо»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции 27 и 29 апреля провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Кольцо».
В ходе проведения мероприятия стражи порядка выяснили, что большинство водителей всё же знают, как правильно проезжать перекрестки с круговым движением, а свои нарушение оправдывают торопливостью или помехой со стороны других автомобилистов.
Всего за время рейда был составлен 21 административный материал.
Стражи порядка напоминают, что заезжать на перекресток с круговым движением можно с любого ряда, а выезд следует осуществлять только с крайней правой полосы.
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Источник: 13.мвд.рф