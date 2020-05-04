Житель Ковылкино подозревается в краже двух велосипедов

В Ковылкино сотрудники правоохранительных органов задержали 51-летнего мужчину, который подозревается в краже двух велосипедов.

Ранее судимый житель Ковылкино 51-летнего возраста 2 мая похитил велосипед стоимостью 4 тыс. рублей, который был оставлен 32-летней законной владелицей возле магазина, расположенного по адресу – улица Гагарина. В тот же день мужчина совершил похищение ещё одного двухколесного транспортного средства. Велосипед 65-летняя законная владелица оставила возле торговой точки.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф