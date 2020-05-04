В Мордовии клещи покусали 29 человек

От укусов клещей пострадали 29 жителей Мордовии, среди которых 19 детей.

Больше всего пострадавших детей зафиксировано в Саранске, где к врачам обращались семь несовершеннолетних граждан. Ещё четыре ребенка клещи покусали в Старошайговском районе. По два случая было зафиксировано в Лямбирском и Рузаевском районах. По одному ребенку пострадали в Ардатовском, Инсарском, Темниковском и Чамзинском районах.

Специалисты напоминают о том, что лучшим способом профилактики инфекций, передающихся клещами, является предотвращение их присасывания. По возникшим вопросам можно обращаться по следующим телефонным номерам: 8 (88342) 23-00-16, 8 (88342) 24-16-89.

По информации «Известий Мордовии».

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