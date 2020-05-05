В результате взрыва на одном из предприятий Мордовии пострадали три человека

В Мордовии произошел взрыв на предприятии, в результате которого пострадали три человека.

Указанное происшествие произошло вечером 4 мая на предприятии «Рузхиммаш». По предварительной информации. во время проведения ремонтных работ взорвался компрессорный насос.

В результате данного происшествия пострадали три человека. Пострадавшие были оперативно доставлены в больницу. Информация о состоянии данных граждан отсутствует.

Причина инцидента в настоящее время устанавливается.

По информации «Известий Мордовии».

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