Жителя Саранска оштрафовали за мошенничество

В Саранске суд оштрафовал 32-летнего местного жителя, причастного к мошенничеству.

В сентябре минувшего года на улице Терешковой 32-летний горожанин встретил своего знакомого. Последний жаловался на то, что недавно он избил своего приятеля во время ссоры, а тот написал заявление в полицию, по причине чего теперь ему грозит наказание. Мошенник в ответ на это сообщил, что он является капитаном ФСБ, что никоим образом не соответствует действительности, и готов, используя свои служебные полномочия, помочь избежать ответственности за денежное вознаграждение в размере 50 тыс. рублей. Знакомый сообщил, что он был бы рад воспользоваться такой помощью, но у него проблемы с деньгами.

После указанной беседы 32-летний горожанин несколько раз выходил на связь с пострадавшим, уверяя, что он урегулировал ситуацию, а также заявляя о готовности получить свое вознаграждение по частям. Во время очередного разговора мошенник назначил встречу возле родильного дома, расположенного по адресу – улица Косарева, в ходе которой он намеревался получить деньги. Знакомый горожанина к этому моменту успел обратиться в полицию. В итоге мошенник был задержан.

Октябрьский районный суд Саранска избрал в отношении 32-летнего мужчины меру наказания в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

По информации «Известий Мордовии».

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