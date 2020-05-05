В Инсарском районе опрокинулась легковушка

В Инсарском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля.

Происшествие произошло днём 4 мая на 3-м километре дороги, соединяющей Инсар, Шадымо и Рыскино. По предварительной информации, 51-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Калина», потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Водитель легковушки был госпитализирован в районную больницу. Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

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Источник: гибдд.рф