В Дубенском районе в результате ДТП пострадал 24-летний парень

В Дубенском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 24-летний молодой человек.

Происшествие произошло ранним утром 2 мая на 3-м километре дороги, соединяющей Саранск, Сурское, Ульяновск, Ломаты и Неклюдово. По предварительным данным, 19-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Мицубиси-Лансер», из-за повреждения правого переднего колеса не смог справиться с управлением, что в итоге привело к съезду транспортного средства с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

Пассажир иномарки 24-летнего возраста доставлялся в районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф