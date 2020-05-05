В Саранске в ДТП с участием двух иномарок пострадала 58-летняя женщина

В Саранске в результате столкновения двух иномарок пострадала 58-летняя женщина.

ДТП произошло днём 2 мая на территории Ленинского района Саранска. Возле дома №7, расположенного по адресу – улица Советская, 45-летний водитель автомобиля марки «Ситроен» не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Фольксваген», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Медицинская помощь понадобилась 58-летней пассажирке «Фольксвагена».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Дубенском районе в результате ДТП пострадал 24-летний парень.

Источник: гибдд.рф