В Большеберезниковском районе горела баня

В Большеберезниковском районе произошло возгорание бани.

Поздним вечером 4 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Косогоры. На улице Советской загорелась баня. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 112 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru