На въездах в Мордовию функционируют 12 постов пропуска

В Мордовии полицейские продолжают проводить мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки сотрудниками полиции было проверено более 1350 человек, подлежащих самоизоляции, и около 500 совместно проживающих с ними граждан.

На въездах в республику развернуты и функционируют 12 постов пропуска. Только за минувшие сутки было проверено более 2100 автомобилей, гражданам было выдано 205 уведомлений о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

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Источник: 13.мвд.рф