В Саранске сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя иномарки

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель иномарки.

В ночь на 4 мая возле дома №20, расположенного по адресу – улица Р. Люксембург, инспекторы ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили автомобиль марки «Фольксваген-Поло», за рулем которого находился 26-летний молодой человек, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что ранее водитель иномарки уже привлекался к ответственности по причине аналогичного нарушения.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф