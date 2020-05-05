В Саранске пьяный мужчина мешал движению транспортных средств

В Саранске пьяный мужчина разгуливал по проезжей части.

Вечером 3 мая в юго-западной части Саранска 37-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, находился на проезжей части и мешал движению транспортных средств.

Сотрудники Росгвардии задержали указанного мужчину. Последний оказывал сопротивление.

Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан полицейским. Известно, что нарушитель общественного порядка проживает в центре Саранска.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia