В Саранске пожар уничтожил две заброшенные постройки

В Саранске произошел пожар, который уничтожил два бесхозных строения и сухую траву.

Происшествие произошло днём 4 мая на территории деревни Полянки. На улице Запрудной загорелись две заброшенные постройки. Огонь полностью уничтожил строения на площади 18 квадратных метров. Кроме того, в результате пожара выгорела сухая трава на площади 600 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Краснослободском районе пожар уничтожил жилой дом, баню и надворные постройки.

Источник: 13.mchs.gov.ru