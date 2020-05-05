Сотрудники МЧС напоминают жителям Мордовии о действии особого противопожарного режима

В Мордовии сотрудники МЧС совместно с главами населенных пунктов проводят масштабные рейды по соблюдению требований особого противопожарного режима.

Указанные мероприятия направлены на недопущение нарушений правил пожарной безопасности, связанных с палом сухой травянистой растительности и мусора.

На территории Мордовии было создано 108 профилактических групп, состоящих из 262 человек.

Было проинструктировано более 10 тыс. граждан, пресечено 73 нарушения по сжиганию сухой травянистой растительности и мусора. В отношении нарушителей были составлены административные протоколы.

Также читайте о том, что на въездах в Мордовию функционируют 12 постов пропуска.

Источник: 13.mchs.gov.ru