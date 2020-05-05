В Ромодановском районе житель Саранска обвинил своего знакомого в угоне автомобиля.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что вечером 1 мая 31-летний слесарь и его 18-летний знакомый распивали спиртные напитки, находясь в гостях у общего приятеля, приживающего в Ромоданово. Ближе к полуночи старший участник застолья передал младшему собутыльнику ключи от своего автомобиля марки «Лада-Приора», чтобы последний съездил в магазин. После этого владелец транспортного средства уснул. Проснувшись, мужчина обнаружил, что его машины нет, вследствие чего обратился в полицию с заявлением об угоне.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф