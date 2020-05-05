В Рузаевском районе произошел масштабный пожар

В Рузаевском районе произошел крупный пожар.

Утром 4 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Новая Муравьевка. На улице Молодежной горели двухквартирный жилой дом, баня и два сарая. Огонь повредил указанные строения на площади 400 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru