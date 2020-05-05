В Мордовии местные жители спасли из реки ребенка

В Больших Березниках два местных жителя спасли утопавшую 5-летнюю девочку.

Инцидент произошел 3 мая на реке Кша. Известно, что 5-летняя девочка, играя вместе с другом на берегу упомянутой реки, решила сорвать цветы, но оказалась в воде, не сумев удержать равновесие. Мальчик стал звать взрослых на помощь.

Закончилась данная история благополучно. На помощь прибежали мужчины, один из которых рыбачил поблизости, а второй работал на огороде, расположенном неподалеку. Девочка была спасена.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm