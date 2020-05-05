В Саранске сгорело заброшенное строение

В Саранске произошел пожар, который стер с лица земли заброшенную постройку.

Указанное происшествие произошло утром 4 мая на территории Ленинского района города. На улице Зеленой загорелась заброшенная постройка. Огонь полностью уничтожил строение на площади 9 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.

В настоящее время специалисты занимаются выяснением причины происшествия.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru