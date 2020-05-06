В северо-восточной части Саранска ограничили движение транспортных средств

В северо-восточной части Саранска было ограничено движение транспортных средств на отдельном участке.

В настоящее время на пересечении улицы Севастопольской и проспекта 70 лет Октября проводятся работы по замене аварийных плит перекрытия теплотрассы, проходящей под дорогой.

По причине проведения указанных работ 6 и 7 мая будут перекрыты полосы движения с нечетной стороны улицы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru