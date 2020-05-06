В Лямбирском районе пожар уничтожил жилой дом и надворную постройку

В Лямбирском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом и надворную постройку.

Указанное происшествие произошло днём 5 мая на территории деревни Мухановка. На улице Полевой загорелись жилой дом №3 и надворная постройка. Огонь уничтожил строения на общей площади 70 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru