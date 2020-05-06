В Саранске 56-летнего местного жителя осудили за убийство знакомого

В Саранске суд вынес приговор в отношении 56-летнего местного жителя, который убил своего знакомого.

Вечером 6 сентября прошлого года 56-летний житель Саранска, находясь в принадлежащей ему квартире, распивал спиртные напитки в компании двух своих знакомых. В ходе попойки между хозяином жилья и одним и гостей 43-летнего возраста вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений старший участник конфликта ударил оппонента ножом. От полученного ранения пострадавший скончался.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 9 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф