В Саранске была остановлена иномарка, которая находится в розыске

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку, которая находится в розыске.

Вечером 5 мая недалеко от дома №7, расположенного по адресу – улица Советская, сотрудники ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили автомобиль марки «Хендай-Соната» под управлением 36-летнего гражданина. В ходе проверки документов выяснилось, что государственные регистрационные знаки транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства водитель и машина были доставлены в ОП №3 УМВД РФ по Саранску.

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Источник: гибдд.рф