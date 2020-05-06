Сотрудники МЧС провели профилактические мероприятия в Темниковском районе

В рамках подготовки к весенне-летнему пожароопасному сезону сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Темниковского и Теньгушевского районов совместно с работниками пожарно-спасательной части №23 провели подворные обходы в населенных пунктах Темниковского района.

В ходе проведения указанных мероприятий представители ведомства гражданам доводили правила пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима.

Сотрудники МЧС раздали гражданам памятки по недопущению выжигания сухой травянистой растительности и мусора, а также напомнили основные действия при возникновении возгорания и телефоны службы спасения.

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Источник: 13.mchs.gov.ru