Житель Мордовии, который надругался над своей матерью, пойдет под суд

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который надругался над своей матерью.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в ночь на 14 февраля нынешнего года 35-летний гражданин, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, применил грубую физическую силу в отношении своей 57-летней матери, а затем надругался над ней.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины находятся на рассмотрении суда.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф