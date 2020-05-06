Безработный житель Саранска подозревается в хранении наркотиков

В Саранске сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении безработного парня, который подозревается в незаконном хранении синтетических наркотиков.

Днём 4 мая недалеко от посёлка Николаевка стражи порядка задержали безработного гражданина 1993 года рождения, в ходе личного досмотра которого были обнаружены синтетические наркотики массой 0,98 г. Молодой человек заявил, что запрещенные вещества он приобрел для личного употребления на одном из сайтов.

Задержанный был привлечен к уголовной ответственности.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф