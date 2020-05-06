Житель Ковылкино подозревается в краже велосипеда

В Ковылкино сотрудниками правоохранительных органов был задержан 20-летний местный житель, который подозревается в краже велосипеда.

Стражами порядка было установлено, что 20-летний житель Ковылкино, не имеющий постоянного места работы, находясь в подъезде дома, в котором проживает его знакомый, похитил велосипед, оставленный 59-летним законным владельцем без присмотра. Молодой человек намеревался оставить двухколесное транспортное средство в личное пользование.

В отношении парня было возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.

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Источник: 13.мвд.рф