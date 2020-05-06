В Мордовии продолжаются профилактические мероприятия по дезинфекции

В Мордовии сотрудники МЧС проводят профилактические мероприятия по дезинфекции объектов социальной значимости.

Работы по дезинфекции осуществляются с помощью специальной техники и оборудования. Здание терапевтического корпуса региональной клинической больницы №4 было обработано 5 мая.

Санобработке подверглись лестничные марши, места общего пользования, поручни и перила, служебные помещения, палаты, рабочие места сотрудников.

Для санитарной обработки использовалось хлорсодержащее дезинфицирующее средство, предназначенное для борьбы с вирусами и бактериями.

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Источник: 13.mchs.gov.ru