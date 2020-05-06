В Атяшевском районе загорелся трактор

В Атяшевском районе произошло возгорание трактора.

Указанное происшествие произошло утром 1 мая на территории села Керамсурка. Загорелся трактор 1987 года выпуска. Огонь повредил транспортное средство на площади 0,6 кв. м. Водитель трактора не пострадал.

В результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm